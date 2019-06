6-Jährige auf Bobbycar wird von Linienbus erfasst

In Effretikon ZH ist ein 6-jähriges Mädchen von einem Linienbus angefahren worden. Es war auf einem Bobbycar unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Das Mädchen fuhr auf einem Gehweg, der in die Vogelbuckstrasse mündet. Gleichzeitig fuhr ein Linienbus auf der Strasse.

Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur seitlichen Kollision mit dem Bus, schreibt die Polizei. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Es wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland Ermittlungen aufgenommen. Auch das Forensische Institut Zürich, die Feuerwehr Illnau-Effretikon, eine Regionalpatrouille der Stadtpolizeien Illnach-Effretikon und Uster sowie ein Rettungswagen des Kantonsspitals Winterthurs waren im Einsatz.

(vro)