Lenkerin bei Irrfahrt in Baustelle schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall auf der A1 bei Winterthur ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht eine Autolenkerin schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die 65-jährige Frau war auf der Autobahn in Richtung Zürich unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärten Gründen sei sie vor der Ausfahrt Winterthur-Wülflingen auf eine abgesperrte Baustellen-Spur geraten. Auf dieser Spur setzte sie ihre Fahrt rund einen Kilometer fort und prallte schliesslich in einen aufgestellten Baustellen-Container.

Beim Zusammenprall wurde die Autofahrerin schwere verletzt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr und die Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde sie mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

An der Baustelleneinrichtung sowie am Container sei ein «erheblicher» Schaden entstanden, heisst es in der Mitteilung der Polizei weiter. Die genaue Unfallursache ist zurzeit noch nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Bei der Lenkerin ist eine Blut- und Urinprobe angeordnet worden.

(nke)