7-Jähriger auf Trottoir angefahren und verletzt

Gegen 16.30 Uhr beabsichtigte ein Autofahrer am Samstag auf der alten Landstrasse in Au (Gemeindegebiet Wädenswil ZH) nach links in einen Parkplatz abzubiegen.

Da infolge eines Baustellen-Lichtsignals mehrere Fahrzeuge in der Gegenrichtung standen, nutzte der 48-jährige Autofahrer eine Lücke in der Kolonne aus um das Abbiegemanöver zum Parkplatz zu vollziehen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 7-jähriger Bub mit seinem Kickboard auf dem Trottoir bei der Einfahrt des Parkplatzes vorbei, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Der Knabe erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht.

(wed)