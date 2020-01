700 Hühner suchen neues Zuhause, sonst sterben sie

Unzählige Eier haben die 700 Hühner in den vergangenen Monaten auf einem Bio-Hof im Kanton Aargau gelegt. Nun sollen sie getötet werden, weil sie in eine hormonell bedingte Ruhepause kommen und weniger Eier legen – die sogenannte Mauser. Für den Betrieb ist das nicht wirtschaftlich.

Mit einer Aktion will die Tierschutzstiftung von Susy Utzinger die jungen Hühner retten, wie es in einer Mitteilung heisst. Bis Ende Januar wird für insgesamt 700 Hühner ein neues Zuhause bei Tierfreunden gesucht. «Wir geben sie gratis ab, vereinbaren aber, dass wir jederzeit eine Platzkontrolle durchführen dürfen», sagt Leiterin Susy Utzinger. So könne man sicherstellen, dass es den Tieren auch gut gehe am neuen Ort.

Für eine Aufnahme brauche es lediglich einen Garten mit einem Hühnerhaus. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Stiftung 805 Hühnern ein zweites Leben ermöglichen. «Wir stellen fest, dass wir immer mehr Hühner platzieren können – ein Trend», so Utzinger. Abnehmer seien meist Privatpersonen, die die Tiere in kleinen Gruppen halten.

