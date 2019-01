7250 Steuersünder haben sich 2018 selber angezeigt

Der automatische Informationsaustausch (AIA) von Bankdaten, der Anfang 2017 zwischen zahlreichen Ländern in Kraft trat, hat 2018 erneut für einen Rekordwert von Selbstanzeigen im Kanton Zürich gesorgt.

Wie viele Steuererträge die neu eingegangenen 7250 Fälle generieren, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wenn das Steueramt diese Fälle behandelt hat, heisst es in einer Mitteilung der Finanzdirektion vom Freitagmorgen. Nachdeklariert wurden vor allem in- und ausländische Bankguthaben und Wertschriftendepots sowie in grosser Zahl auch ausländische Liegenschaften.

Erledigte Selbstanzeigen brachten Kanton und Gemeinden 98 Mio. Franken

In vielen Fällen gehe es dabei um vergleichsweise kleine Beträge, deren Nichtdeklaration zum Teil auch auf Nichtwissen oder Nachlässigkeit zurückzuführen sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Angesichts der Flut von Selbstanzeigen liege es auf der Hand, dass auch die Zahl der noch zu bearbeitenden Fälle gestiegen sei – von 3750 auf 6050. Das Steueramt rechnet damit, dass die Zahl der Selbstanzeigen nach der grossen AIA-Welle von 2017 und 2018 in diesem Jahr wieder zurückgehen wird.

Die 2018 erledigten 5000 Selbstanzeigen brachten dem Kanton und den Gemeinden insgesamt rund 98 Millionen Franken und dem Bund rund 24 Millionen Franken an Nachsteuern ein. Diese Erträge basieren auf nachdeklarierten Einkommen von 260 Millionen Franken und auf nachhaltig aufgedeckten Vermögen von 1483 Millionen Franken, die auch künftig in den Steuererklärungen auftauchen werden, sofern sie weiterbestehen.

Kanton hat erstmals AIA-Daten aus dem Ausland

Ausserdem hat das Steueramt im Dezember 2018 erstmals vom Bund die aus dem Ausland gemeldeten AIA-Daten erhalten, die den Kanton Zürich betreffen: Es handelt sich um 347'000 Meldungen. Das Steueramt wird vorerst die wichtigsten Meldungen prüfen und aus dieser Analyse Erkenntnisse für das weitere Vorgehen gewinnen, heisst es in der Mitteilung weiter. Inhaltliche Aussagen über die Daten könne man noch keine machen.

Im Kanton Zürich werden Selbstanzeigen im Zusammenhang mit dem AIA straflos behandelt. Dies aber nur, wenn sie eingehen, bevor das für die Veranlagung zuständige Steueramt bei der Prüfung feststellt, dass nicht alles ordentlich deklariert worden ist.

(20m)