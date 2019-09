8 Hunde im Auto – Gericht verurteilt Frau

Eine 76-jährige Rentnerin war gerade mit ihrer Freundin auf ihrem Nachhauseweg von Eglisau nach Kloten, als sie sich einer Verkehrskontrolle unterziehen musste. Dabei bemerkte die Polizistin einen kleinen Hund auf dem Schoss der Lenkerin, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Ein zweiter Hund befand sich in der Lücke zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Ein dritter Vierbeiner sprang wiederum auf den Schoss der Frau, als der Hund, der zuerst auf ihr sass, sich in den Fussraum bewegte. Beim Fussraum des Beifahrersitzes lagen zudem noch fünf weitere junge Pekinesen und Möpse in einem Korb, die der Beifahrerin gehörten.

Hunde müssen wie eine Ladung fixiert werden

Da die Hunde nicht richtig fixiert waren, wurde die Lenkerin vom Bezirksgericht Bülach verurteilt. Grund dafür war, dass die 76-Jährige ein nicht betriebssicheres Auto fuhr. Wer Hunde im Auto mitfahren lässt, muss diese laut Verkehrsgesetz wie eine Ladung behandeln. Das heisst: Hunde müssen gesichert werden, indem sie zum Beispiel angebunden werden.

Die Rentnerin bestreitet die Vorwürfe. Es seien alle Hunde mit ihrem Brustgeschirr an den Sicherheitsgurten des Autos fixiert gewesen. Einer der Hunde habe ein Problem mit «uniformierten Autoritäten».

Busse kassiert

Wenn sie zu nahe ans Auto kämen, fange der «Chef» der Hundegruppe an zu bellen – und die anderen würden mitmachen. Werde er aber losgebunden, bleibe er ruhig. Deshalb habe sie die Hunde kurz vor der Verkehrskontrolle vom Sicherheitsgurt entfernt.

Das Bezirksgericht Bülach schenkte den Aussagen der Angeklagten keinen Glauben und verurteilte sie zu einer Busse von 300 Franken. Zudem muss sie die Gebühren und Auslagen von 360 Franken und die Gerichtsgebühr von 600 Franken bezahlen. Ob es beim Schuldspruch bleibt, wird sich zeigen. Die Autofahrerin kann den Fall ans Obergericht weiterziehen.

(lar)