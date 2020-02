83 Kilo Marihuana am Flughafen sichergestellt

Insgesamt 79 vakuumverpackte Pakete mit rund 83 Kilogramm Marihuana fand die Eidgenössische Zollverwaltung letzten Donnerstag am Flughafen Zürich.

Die Sendung kam via Frachtverkehr von Johannesburg und war für Wien bestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Pakete wurden in Schachteln mit Gummischnitzeln versteckt und bei einer Röntgenkontrolle entdeckt.

Das Marihuana wurde an die Kantonspolizei Zürich übergeben.

(bla)