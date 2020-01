9,7 Milliarden Franken Schwarzgeld aufgedeckt

Seit zehn Jahren können sich Steuersünder in der Schweiz einmal selbst anzeigen und ohne Strafe davonkommen. Im Kanton Zürich zeigten sich in dieser Zeit über 25'000 Personen an und 200 Unternehmen. Sie mussten insgesamt 822 Millionen Franken an Nachsteuern bezahlen, davon 162 Millionen an den Bund.

Die seit 2010 sogenannt «nachhaltig» aufgedeckten Vermögen summieren sich auf stattliche 9,7 Milliarden Franken. Es handelt sich dabei um Vermögen, die nun immer wieder in den Steuererklärungen auftauchen werden, so lange sie bestehen, wie Marina Züger, Chefin des kantonalen Steueramtes, am Mittwoch in Zürich vor den Medien erklärte.

Im Durchschnitt waren nach einer Selbstanzeige 40'000 Franken an Nachsteuern fällig. Die höchsten Nachzahlungen betrugen mehrere Millionen Franken. Mit Abstand am meisten Selbstanzeigen gab es in den Jahren 2017 und 2018, als 6200 respektive 7300 Selbstanzeigen eingingen.

Angst vor Automatischem Informationsaustausch

Der neue Automatische Informationstausch (AIA) in Steuerfragen mit einer stetig wachsenden Anzahl von Ländern trieb in diesen beiden Jahren eine Rekordzahl von Steuersündern dem Fiskus in die Arme. Sie fürchteten wegen des neu eingeführten Austausches von Kontodaten zwischen der Schweiz und einer Vielzahl anderer Staaten aufzufliegen und zeigten sich lieber selber an.

2019 gingen die Zahlen wieder zurück, lagen aber immer noch deutlich über den Jahren vor der AIA-Welle. Es zeigten sich 2350 natürliche und juristische Personen an, also nur ein Drittel so viele wie im Vorjahr. Insgesamt wurde 2019 ein Vermögen von 1,28 Milliarden Franken zur Nachbesteuerung angemeldet. Das sind 200 Millionen weniger als im 2018.

In weit geringerem Umfang gingen 2019 die daraus resultierenden Nachsteuern zurück. Mit 87 Millionen Franken für Bund, Kanton und Gemeinden lagen sie nur knapp 30 Prozent unter dem Rekordwert von 2018. Der geringe Unterschied erklärt sich mit der sehr grossen Zahl von Selbstanzeigen von nicht deklarierten Bagatellbeträgen, welche die AIA-Welle im 2017 und 2018 mit sich gebracht hatte. 2019 kamen die Bagatellfälle bereits wieder weit seltener vor.

Erstmals Daten aus dem AIA ausgewertet

2019 konnten die Steuerbehörden erstmals Daten aus dem Automatischen Informationsaustausch auswerten. Verarbeitet wurden Angaben zu Konten und Wertschriften im Ausland von Schweizer Steuerpflichtigen für das Jahr 2017. Die Daten wurden insbesondere von den Staaten der Europäischen Union übermittelt, mehr als die Hälfte kam aus Deutschland.

Für das Steuerjahr 2017 gingen allein im Kanton Zürich 430'000 Meldungen ein. Die allermeisten betrafen natürliche Personen. Weil die Verarbeitung dieser Datenflut laut Amtschefin Züger enorm aufwendig ist, ist die Auswertung des ersten AIA-Jahres noch nicht abgeschlossen. Nur die grössten Fälle werden vollständig geprüft, die anderen stichprobenweise. Wie hoch die resultierenden Nachsteuern für das Jahr 2017 sein werden, ist noch unklar.

