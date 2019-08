Badigäste zahlen Essen nicht und klauen Geschirr

Eine Portion Pommes Frites oder ein Glace – für viele Gäste gehört zum Aufenthalt in einer Badi auch ein Besuch im Restaurant dazu. Doch offenbar zahlen nicht alle das, was sie dort auch konsumieren. Das ist zumindest beim Restaurant Vrenelisgärtli im Sportzentrum Heuried in der Stadt Zürich der Fall.

«Mir ist aufgefallen, dass unser Warenaufwand an gut frequentierten Tagen viel zu hoch ist und wir teils Defizite einfahren», sagte Geschäftsleiter Jörg Kümin zum «Tages-Anzeiger». Er habe deshalb an einem schönen Sommertag mit über 4000 Besuchern während zwei Stunden die Situation beobachtet und dabei 91 Gäste gezählt, die im Selbstbedienungsrestaurant etwas geholt, aber nicht bezahlt hätten – auch nicht nachträglich. Unter anderem auch eine vierköpfige Familie.

Zweite Kasse und Schwenktüren

Diese habe Essen im Wert von 120 Franken auf den Tabletts gehabt. «In diesen zwei Stunden sind uns so rund 1400 Franken Einnahmen entgangen», klagt Kümin. Ein Teil des Problems seien die Zugänge. «Man kann den Selbstbedienungsbereich durch drei Zugänge betreten und wieder verlassen – auch ohne dabei an der Kasse vorbeizumüssen.» Jetzt gibt es eine zweite Kassenstation. Zudem sollen Schwenktüren montiert werden, die für eine bessere Signalisation sorgen.

Kümin kämpft aber noch mit einem anderen Problem. Das Porzellangeschirr, das er in seinem Restaurant verwendet, wurde immer weniger. «Manche haben es einfach im Müllcontainer entsorgt.» Allein der Verlust des Porzellans koste mehrere Hundert Franken pro Tag. Deshalb sei er in dieser Sommersaison auf rezyklierbares Einweggeschirr umgestiegen.

«Sie werden sogar wütend»

Ähnliches erlebt laut dem Artikel auch Maria Testas-Marques, die Pächterin des Restaurants im Stadtzürcher Freibad Allenmoos. «Wir müssen jedes Jahr für mindestens 1000 Franken neues Geschirr kaufen», sagte sie zur Zeitung. Einige würden sich die Sachen einfach nehmen, wenn sie an einer der Grillstellen im Bad ihr eigenes Essen kochen. «Sie holen sich alles, ohne zu fragen, und werden teilweise sogar wütend, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, dass sie ihr eigenes Geschirr mitbringen sollen und sich hier nicht einfach bedienen können.»

