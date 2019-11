Die Aargauerin Freschta «hat sehr gute Chancen»

Standing Ovations und ein strahlender Rapper Sido – die 23-jährige Aargauerin Freschta Akbarzada sorgt mit ihrer Stimme seit Wochen für Spektakel bei «The Voice of Germany». Am Sonntag schaffte sie den Einzug ins Finale und somit unter die letzten fünf Teilnehmer. «Ich fange langsam an zu realisieren, dass ich weiter bin – vor allem, weil wir heute schon wieder volles Programm haben hinsichtlich der Finalshow», sagt Freschta rund 24 Stunden nach ihrem Auftritt zu 20 Minuten.

Umfrage Schauen Sie «The Voice of Germany»? Ja.

Nein.

Bisher nicht, aber am Sonntag werde ich Feschta unterstützen.

Im Halbfinale liess sie ihrer Konkurrentin keine Chance. Mit ihrer Version von Katy Perrys Song «Unconditionally» erreichte sie 67 Prozent der Zuschauerstimmen. «Ich war selber sehr zufrieden mit dem Auftritt und freute mich unglaublich über die grosse Unterstützung», so die 23-Jährige, die bereits bei «The Voice of Switzerland» ins Halbfinale gekommen ist. Zudem habe sie auch gleich realisiert, dass sie schon sicher auf Deutschland-Tour gehen darf. «Alle Finalisten gehen zusammen auf Tour, da freue ich mich sehr drauf.»



Mit ihrem Auftritt in den Blind-Auditions begeisterte Freschta alle vier Jury-Mitglieder.

Sido: «Ihre Stimme kann grosse Gefühle erzeugen»

Mit dem Finaleinzug ist Freschta auch die letzte Kandidatin des Teams von Deutschrap-Star und Coach Sido, der in den Sendungen als sehr kritisch rüberkommt: «Die Zusammenarbeit mit ihm ist super, er ist sehr direkt, und man weiss immer, woran man bei ihm ist.» Sido selber glaubt, dass die Aargauerin sehr gute Chancen hat, «The Voice of Germany» zu gewinnen: «Sie hat die grosse Stimme, eine richtige Balladenstimme, mit der sie grosse Gefühle erzeugen kann.» Das sei ihre grosse Stärke, so Sido.

Aber auch die anderen Finalisten hätten gute Chancen. Das glaubt auch Freschta: «Alle im Finale sind saugut, und es ist schwierig, meine Chancen einzuschätzen, da alle auch unterschiedlich sind – ich würde das nicht entscheiden wollen.» Dass sie als Schweizerin einen Nachteil gegenüber den deutschen Mitstreiter hat, glaubt sie hingegen nicht. «Bei ‹The Voice› geht es wirklich nur um die Stimme.» Zudem hofft sie am Sonntag auf Schweizer Unterstützung: «Auch hier können alle via SMS eine Stimme für mich abgeben.»

Mit welchem Superstar kommts zum Duett?

Wie es musikalisch weitergeht nach dem Finale, will die 23-Jährige noch nicht verraten. Auch nicht, mit welchem Superstar sie in der Finalshow ein Duett singen wird. «Der Sender wird das im Lauf der Woche kommunizieren.» Zur Auswahl stehen etwa Dua Lipa, James Arthur und Freya Ridings.

Ob Freschta «The Voice of Germany» gewinnt, sehen Sie am Sonntag live ab 20.15 Uhr auf Sat 1.



(wed)