Ade «Pesttangente» oder Nein zu «Prestigebau»?

Die Rosengartenstrasse in Zürich ist eine der am stärksten befahrenen ­Strassen in der Schweiz, die durch ein Wohngebiet führt. Die Zürcher stimmen am 9. Februar über das Projekt Rosengartentunnel und Rosengartentram ab.

Umfrage Wie stimmen Sie beim Projekt Rosengartenstrasse? Ja.

Nein.

Ich darf nicht abstimmen.

Ich gehe nicht abstimmen.

Geplant ist ein 2,3 Kilometer langer Strassentunnel zwischen Hardbrücke und Milchbuck. Zudem soll eine durchgehende Tramverbindung zwischen Milchbuck und Albisriederplatz gebaut werden. Die veranschlagten Kosten: 1,1 Milliarden Franken. Der Bund wird voraussichtlich etwa ein Drittel übernehmen.

Das Projekt ist bei Politikern und Anwohnern stark umstritten. Die Befürworter weisen auf die Entlastung der Achse sowie eine Aufwertung des Quartiers Wipkingen hin, die Gegner argumentieren mit hohen Kosten und Mehr­verkehr.

Team Nein Nicola Siegrist, Kantonsrat SP/Juso

Der Rosengartentunnel verkörpert eine Verkehrspolitik des letzten Jahrhunderts. Angesichts der Klimakrise, die von allen Parteien anerkannt wird, ist es ein absoluter Unsinn, so etwas noch festzuzementieren. Es verbessert die Situation praktisch nicht, wir sprechen von 700 Metern, die entlastet werden. Es steigert die Verkehrskapazität sogar noch und die umliegenden Quartiere haben mit mehr Verkehr zu kämpfen. Als wäre das nicht schon genug, kommt hinzu, dass man eine absurde Summe von 1,1 Milliarden Franken einsetzen will. Dieses Geld fehlt für andere Projekte in der Stadt, aber insbesondere auf dem Land. Der Kanton Zürich hat 700 Kilometer Strasse, die von starkem Lärm betroffen sind. Dort bräuchte es ebenso dringend Massnahmen.

Ich habe 23 Jahre in Wipkingen gewohnt. Der Lärm ist tatsächlich belastend, aber es gibt andere Vorschläge. Man muss deshalb nicht einem sehr schlechten Projekt zustimmen. Zehn Jahre Baustelle werden das Quartier noch mehr auseinandertreiben. Für uns ist zudem die Tramlinie ein grünes Mäntelchen für Pro-Stimmen. Man könnte das Busnetz ausbauen. Mittelfristig werden wir um den Ausbau der Tramlinien nicht herumkommen, aber dafür muss man nicht Millionen in einen Tunnel stecken.

Team Ja Camille Lothe, Präsidentin Junge SVP Kanton Zürich

Es ist eine Tatsache, dass diese Strasse ein Schandstück von Zürich ist. Mit diesem Projekt kann man etwas für die gesamte Verkehrsleistung machen. Es ist ein super Projekt, das Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer hat: Für Fussgänger mit den neuen Plätzen, die entstehen. Endlich eine Tramverbindung vom Albisriederplatz bis zum Milchbuck. Für die Anwohner mehr Lebensqualität und auch für die Autofahrer, da wir hoffen, dass der Verkehr wieder besser fliesst.

Wir bei der SVP schauen sehr genau, was etwas kostet. Mit den beiden Fonds ist genug Geld zur Verfügung für dieses Projekt. Sonst würden wir das nicht unterstützen. Man muss zwar jetzt Geld in die Hand nehmen, aber langfristig wird die Stadt Zürich wirklich profitieren können. Auch für das Gewerbe lohnt sich das langfristig. Ich arbeite an der Hardbrücke und sehe tagtäglich, wie es dort läuft. Mit diesem Projekt verändert sich die Lebensqualität nachhaltig. Es ist Zeit, dass die «Pesttangente» verschwindet.

Team Nein Thomas Wirth, Kantonsrat GLP

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei diesem Projekt ist enorm schlecht, für 700 Meter verkehrsberuhigte Strasse so viel Geld. Es hat weder für den ÖV noch für den Individualverkehr wesentliche Vorteile. Ich sehe auch grössere städtebauliche Probleme. Die Tunnelportale müssen monströs werden mit all den Spuren von der Hardbrücke in den Untergrund und von der Rosengartenstrasse an den Wipkingerplatz. Und das Tram muss auch noch Platz finden. Das würde das ganze Quartier verschandeln. Diese Strasse ist eine Erbschaft einer verkehrten Verkehrspolitik und man muss ehrlich sein: Die Rosengartenstrasse wird nie ein Paradies. Aber dieses Projekt wird es nicht richten. Weder vom Lärm her noch für das Quartier.



Beim Individualverkehr zeichnet sich eine Elektrifizierung ab und diese wird für die Rosengartenstrasse ganz klar auch Vorteile haben mit der Zeit. Wenn die Entwicklung so weiter geht ist das Lärm- und Luftqualitätsproblem entschärft, bevor der Tunnel eröffnet wird. Und: Wir haben doch im Kanton Zürich noch andere Verkehrsprobleme zu lösen. Wer meint, wir hätten unbeschränkt Geld, der irrt. Wir müssen das Geld dort ausgeben, wo es einen Sinn hat und nicht für so ein unnötiges Prestigeprojekt.

Team Ja Sandro Lienhart, Präsident Jungfreisinnige Kanton Zürich

Aus unserer Sicht löst dieses Projekt ein konkretes Problem. Sowohl der Individualverkehr als auch der ÖV wird berücksichtigt und es wertet das Quartier auf. Das Problem Rosengartenstrasse besteht seit über 50 Jahren und hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Wir sind der Meinung, dass das Projekt sauber finanziert ist aus Strassenfonds und Verkehrsfonds. Das Geld wurde also richtig investiert plus es wird noch ein Zustupf aus Bundesbern erwartet. Es ist ein stabiles Projekt.

Die Gegenseite denkt zu wenig weit. Es gibt so viele Anforderungen, die nicht anders lösbar sind. Sicherheitstechnische Aspekte wie der Gegenverkehr, der getrennt stattfinden wird. Oder die Linienführung. Es ist die einzig mögliche, die so wenig Kollateralschaden wie möglich gibt. Es fehlt also an Alternativen. Uns ist wichtig, dass der Individualverkehr neben dem ÖV nicht benachteiligt wird und dieses Projekt ist ein Kompromiss, bei dem beide Anliegen einbezogen werden. Dieses Projekt berücksichtigt alle Anspruchsgruppen und wertet die Stadt Zürich sowie den gesamten Kanton auf.