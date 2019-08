Das erwartet dich an der Zürcher Mega-Party

Die grösste Technoparty der Welt geht am Samstag in die 28. Runde – dieses Jahr mit dem Motto «Colours of Unity». Auf der 2,4 Kilometer langen Strecke ums Seebecken rollen ab 14 Uhr 28 Lovemobiles vom Utoquai über den Bürkliplatz bis in die Enge. Auf acht Bühnen treten DJs von 13 Uhr bis Mitternacht auf.

So wird das Wetter

Ob das Wetter dieses Jahr mitspielt, ist noch nicht sicher. Am Vormittag gibt es Schauer und Gewitter, wie Meteonews auf Anfrage sagt. Diese könnten sich durchaus in den Nachmittag ziehen. Es ist also gut möglich, dass im Regen geravt werden muss. Möglich sei aber auch, dass sich das Wetter im Verlauf des Tages verbessert und die Partyleute im Trockenen feiern können.

Das sind die besten Bühnen

Opera Stage: Auf dem Sechseläutenplatz befindet sich die Hauptbühne. Von 13 bis 15 Uhr gibt es bereits das erste Highlight. Die DJ-Legende John Digweed wird die Street Parade eröffnen. Das Closing um 22.30 Uhr übernimmt die Belgierin Amelie Lens, die aktuell für viel Furore in der Technowelt sorgt.

Elrow Central Stage: Die Stage auf dem Bürkliplatz, die vom spanischen Hype-Label Elrow gehostet wird, ist die zweite Hauptbühne. Eines der Highlights im Line-up ist US-Amerikaner und Star-DJ Erick Morillo, der von 21 bis 22.30 Uhr auftritt.

Rakete Stage: Gleich gegenüber der Elrow-Bühne auf dem Bürkliplatz befindet sich die Rakete Stage. Alles, was in der Zürcher Techno und House-Szene Rang und Namen hat, sorgt dort ab 13 Uhr für Stimmung.

Generations Stage: Das Programm dieser Bühne bei der Rentenwiese kann zwar mit den internationalen Acts der Hauptbühnen nicht mithalten, aber ein Besuch lohnt sich allemal. Um 14.30 Uhr legt Street-Parade-Gründer Marek Krynski alias DJ Marek Kay auf.

Die angesagtesten Lovemobiles

Ants-Lovemobile: Das Lovemobile des Partylabels Ants, das sonst im Ushuaia in Ibiza zuhause ist, wird den Street-Parade-Umzug um 14 Uhr eröffnen. An Board sind die Techno-Stars Steve Lawler und Davide Squillace

Klaus und Freunde: An Position 18 reiht sich das Lovemobile Klaus und Freunde ein. Auf dem Lastwagen des Zürcher Szeneclubs treten unter anderem Nici Faerber und Juli Lee auf. Das Lovemobile startet um 16.16 Uhr.

Katermukke: Das 20. Lovemobile wird vom Berliner Technolabel Katermukke und dem Zürcher Club Hive geführt. Die Fahrt beginnt um 16.32 Uhr. Mit dabei sind die DJs Britta Arnold, Jake the Rapper und Vanita.

Hier steigen die besten Daypartys

Terrazzza Sunset Cruise: Eine Neuerung bietet dieses Jahr das Zürcher Label Terrazzza mit seinem Rave Boat auf dem Zürichsee. Türöffnung ist um 18 Uhr, die Schifffahrt dauert von 19 bis 24 Uhr. Um Mitternacht legt das Schiff MS Wädenswil wieder am Bürkliplatz an. Tickets gibts auf Starticket ab 49 Franken. Mehr Infos auf terrazzza.com.

Day Off: Im Lokal Samigo Amusement beim Mythenquai steigt von 14 Uhr bis Mitternacht eine Elektro-Party. Der Anlass ist bereits ausverkauft, an der Tageskasse sind ab 15 Uhr noch wenige Tickets verfügbar. Musik liefern Adriatique, Mano Le Tough und Alex Dallas.

Terrasse Rouge: Das Restaurant Terrasse am Limmatquai wird ebenfalls zum Partytempel. Ab 13 Uhr heizen etwa Tony Smash FX oder Monkey Safari aus Deutshcland ein. Dazu gibts auch noch kulinarische Verpflegung. Tickets gibts ab 38 Franken auf Eventfrog. Mehr Infos auf terrasse-events.ch.

Hier geht es nach der Street Parade weiter

Kaufhouse: Der Zürcher Lokalmatador DJ Muri und die Kaufhouse-Residents laden Star-DJ Erick Morillo nach der Parade in den Kaufleuten-Club im Kreis 1 ein. Tickets gibts ab 30 Franken unter Kaufleuten.ch oder an der Abendkasse. Das Mindestalter beträgt 23 Jahre.

Hive fliegt aus ins X-tra: Der Zürcher Club Hive verlegt seine diesjährige Street-Parade-Afterparty ins X-Tra beim Limmatplatz, wo die Paraden-Headliner Amelie Lens, Dubfire und Pan-Pot auflegen. Tickets gibt es ab 65 Franken. Mehr Infos auf Hiveclub.ch.

Wildlife-Party: Im Plaza beginnt ab 23 Uhr die Wildlife-Party, bei der der holländische EDM-DJ Jay Hardway auftreten wird. Tickets gibts im Vorverkauf auf Starticket für 31 Franken. An der Abendkasse kosten sie 35 Franken. Mehr Infos auf Plaza-zurich.ch.

Lethargy Festival 2019: Vom Freitag bis und mit Sonntag steig das legendäre Lethargy Festival auf dem Gelände der roten Fabrik. Octave One, Kevin Saunderson und Weval sind nur einige Künstler, die an der dreitägigen Party zu hören sein werden. Tickets gibts auf Starticket oder auf Lethargy2019.ch ab 25 Franken.

OXA Parade Festival 2019: Im Sektor11-Club in Zürich-Oerlikon beginnt um 22 Uhr das Oxa Parade Festival. Es gibt Trance-Musik von Kai Tracid aus Deutschland, DJ Tatana oder Dave 202. Tickets gibts auf Ticketcorner ab 38 Franken.

Street Parade macht auf Öko

Kaum jemand kommt heute um das Thema Klimaschutz oder Plastikmüll – so auch nicht die Street Parade als Veranstaltung mit dem wohl höchsten CO2-Abdruck in der Schweiz. «Als Non-Profit-Verein ist es uns ein grosses Anliegen, die Anwohner zu entlasten und dabei auch unsere Umwelt zu schützen», sagt Joel Meier, Präsident vom Verein Street Parade.

Neu werden etwa Container aufgestellt, deren Inhalt nach der Party von Hand getrennt wird. Zudem werden erneut Recyclingstationen aufgebaut, bei denen die Besucher den Abfall selber trennen können. Insgesamt werde die Kapazität der Behältnisse für den Abfall verdreifacht.

Öko ist auch die Mainstage auf dem Sechseläutenplatz. Sie besteht aus Holz, das vom Wintersturm Burglind stammt. Zudem sind alle Behältnisse an den Essensständen biologisch abbau- oder recycelbar. Wegen der Verletzungsgefahr bitten die Organisatoren darum, kein Glas mitzubringen.

So kommst du nach Hause

Die SBB baut ihr reguläres Angebot für die Street Parade aus. Sie setzt über 100 Nacht- und Extrazüge ein, die die Besucher an die Parade und wieder zurückbringen. Die Verbindungen sind im Online-Fahrplan aufgeführt. Im Zürcher Verkehrsverbund fahren die Nacht-S-Bahnen und Busse bis 4 Uhr im Stundentakt. Die Trams und Busse der VBZ-Züri-Linie verkehren nach einem Spezialfahrplan.

Nicht vergessen: Bei Benutzung des Nachtnetzes fällt ein Zuschlag von fünf Franken an. Dieser kann per SMS gekauft werden (Text «NZ» an die Nummer 988).

Für die Parade gibt es etwa das «Street Parade Zürich City»-Ticket oder das Spezialbillett «Street Parade Zürich HB». Bei Anreise aus dem ZVV- und Z-Pass-Gebiet empfiehlt sich bei der Hinreise der Kauf einer Tageskarte oder eines 9-Uhr-Tagespasses. Sämtliche Informationen gibt es etwa auf www.sbb.ch/streetparade oder www.zvv.ch/streetparade. Alle Infos zur Verkehrssituation von Freitag bis Sonntag gibt es hier.

Grossaufgebot der Rettungskräfte

Um die medizinische Versorgung der Street-Parade-Besucher sicherzustellen, betreibt Schutz und Rettung Zürich acht Behandlungsstellen entlang der Umzugsroute, wie es in einer Mitteilung heisst. Hinzu kommen mehrere mobile Rettungsteams sowie drei Boote. Es stehen rund 380 zusätzliche Mitarbeitende im Einsatz.

Am meisten Behandlungen würden erfahrungsgemäss wegen übermässiges Alkoholkonsums, Flüssigkeitsmangels und Schnittwunden an den Füssen verzeichnet. «Darum empfiehlt Schutz und Rettung Zürich das Tragen von festem, geschlossenem Schuhwerk sowie eine ausreichende Zufuhr von Wasser und alkoholfreien Getränken», heisst es in der Mitteilung weiter.

(jen/wed)