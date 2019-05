Am Street Food Festival mixt ein Roboter Drinks

Er mischt Gin-Tonics, reicht kühle Slurpees über den Bar-Tresen und begrüsst die Besucher mal freundlich, mal ganz cool an der Theke: Der erste Bar-Roboter der Schweiz kommt vom 16. Mai bis zum 16. Juni am Street Food Festival auf der Hardturm-Brache täglich zum Einsatz. Gemäss einer Mitteilung hat er in wochenlangen Übungsstunden Schritt für Schritt gelernt, worauf es bei der Arbeit in der Getränkegastronomie ankommt.

Umfrage Haben Sie Angst vor Robotern? Ja, sehr sogar.

Ein wenig.

Nein, eigentlich nicht.

Noch nicht, aber die werden immer intelligenter.

Hinter dem Projekt steht der Verein übermorn. Dominik Keusch, Robotik-Experte und Präsident, hat rund 500 Stunden in das Projekt und die Programmierung des Roboters der Schweizer Firma F&P Robotics AG investiert. «Unser Roboter ist ready für den Auftritt an der Street-Food-Bar», sagt der 31-Jährige.

Bar-Roboter erfüllt politische Aufgabe

Doch an der ersten Roboter-Bar der Schweiz gebe es nicht nur erfrischende Getränke und spannende Begegnungen mit dem technologischen Novum, sondern auch jede Menge kritische Denkanstösse.

Wer seinen Drink bezahlt, erhält gemäss Mitteilung vom menschlichen Gehilfen des Roboters einen Jeton und muss am Tresen die Tagesfrage beantworten: «Würden Sie einem Roboter Ihr innigstes Geheimnis verraten? Macht Ihnen die Begegnung mit einem Roboter im öffentlichen Raum Angst?» Den bestellten Drink mixt der Roboter erst dann, wenn man die Frage durch Einwerfen des Jetons in die entsprechende Antwort-Box beantwortet hat.

Roboter soll zum Nachdenken anregen

Mit Fragen wie diesen will der Verein übermorn die Öffentlichkeit zum kritischen Nachdenken über neue Technologien anregen. «Was wir nicht kennen, macht uns oft Angst. Und gegen Dinge, vor denen wir Angst haben, gehen wir oft überstürzt vor», sagt übermorn-Präsident Dominik Keusch.

Gerade in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz sei es deshalb besonders wichtig, dass die Öffentlichkeit transparent und verständlich über Zukunftstechnologien wie Roboter informiert werde und diese Technologien im alltäglichen Umfeld erleben könne.

Trinkgeld-Wettkampf zwischen Mensch und Maschine



Falls sich der Einsatz des Bar-Roboters am Street Food Festival Zürich bewährt, wird der Verein übermorn gemäss Mitteilung sein nächstes grosses Ziel vorantreiben: die Eröffnung einer ausschliesslich von Robotern betriebenen Bar in Zürich im Jahr 2020. «Wir sind bereits in Kontakt mit Interessenten. Konkrete Entscheide sind aber noch keine gefallen», sagt Dominik Keusch.

Vor dem nächsten Projekt will er mit den fünf anderen übermorn-Vereinsmitgliedern erst einmal die anstehenden Wochen am Street Food Festival meistern. «Der Roboter wird jeden Abend von einem Vereinsmitglied unterstützt, weil er beispielsweise noch nicht mit Geld umgehen kann», sagt Keusch.

Neben der Begegnung mit dem Roboter an der Bar können Robotik-Interessierte das Projekt auch online mitverfolgen. Die Ergebnisse der jeweiligen Tagesfrage publiziert der Verein auf seiner Instagram-Seite. Dort wird jeweils auch kommuniziert, wer den allabendlichen Trinkgeld-Wettkampf gewonnen hat. «Wir haben zwei Kässeli aufgestellt», sagt Dominik Keusch. «Eins für den Roboter und eins für seinen menschlichen Gehilfen.»



(som)