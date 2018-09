«Sollen wir dich köpfen?»

Zwei Männer sind im November 2016 in der mittlerweile geschlossenen An'Nur-Moschee in Winterthur eingesperrt, attackiert und übel beschimpft worden. Im Oktober 2018 kommt es am Bezirksgericht Winterthur nun zum Prozess gegen die zehn mutmasslichen Peiniger, von denen bisher nur wenig bekannt war.

Die Staatsanwaltschaft sprach im Vorfeld von neun Männern und einem Jugendlichen, die sich an mehreren strafbaren Handlungen beteiligt hätten. Die 300 Seiten starke Anklageschrift, die das Gericht am Dienstag herausgegeben hat, liefert nun weitere Details zu Personen und Tathergang.

Täter sind mehrheitlich junge Schweizer

Bei den Beschuldigten handelt es sich um fünf junge Schweizer, einen Afghanen und einen Mazedonier im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Zwei der Männer sind um die 50 Jahre alt und haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Für den Jugendlichen wird gemäss Jugendstrafgesetz ein separates Verfahren durchgeführt, das nicht öffentlich ist.

Der Tathergang ist kompliziert und nur schwierig zu rekonstruieren, was bei der Anzahl der beteiligten Personen nicht erstaunlich ist. Obwohl die Beschuldigten nicht geständig sind, versucht die Anklageschrift, die verschiedenen Tatbestände zu eruieren. Dennoch verbleibt hie und da eine Unklarheit.

Opfer wurden zum Bleiben gezwungen

Klar ist, dass die beiden Opfer genötigt wurden, ihre Mobiltelefone und den Pincode auszuhändigen. Die Beschuldigten vermuteten darauf Aufnahmen, die eine Hasspredigt in der Moschee festhielten – der Imam wurde mittlerweile verurteilt. Die Opfer wurden für «Spione» gehalten, die die Aufnahmen an einen Journalisten weitergegeben und damit «Verrat» an der Moschee begangen hätten.

Daraufhin wurden die beiden Männer unter Gewaltanwendung gezwungen, in der Moschee zu bleiben. Sie wurden in der Folge in Büroräumlichkeiten eingeschlossen. Dabei bespuckten und schlugen sie die Beschuldigten. Damit haben sie die Opfer ihrer Freiheit beraubt und am Körper verletzt.

Gewaltsame Videos auf Handy gefunden

Zudem wurden sie mit dem Tod bedroht und übel beschimpft. Einer der jungen Beschuldigten habe das Opfer gefragt, wie es sterben wolle: «Sollen wir deinen Schädel zerstören oder sollen wir dich köpfen? Du solltest nicht hier in der Moschee sterben. Dein Blut ist zu dreckig.» Das würde unter den Tatbestand der Drohung fallen.

Einer der Beschuldigten muss sich auch wegen der Beschaffung von Gewaltdarstellungen verantworten. Auf seinem Handy fanden die Ermittler ein Video und zwei Bilder, die «grausame Taten gegenüber Menschen zeigen». Ihr Inhalt sei nur darauf ausgerichtet, Grausamkeiten zur Schau zu stellen.

30 bis 36 Monate für Mittäterschaft

Durch die Handlungen der zehn Männer seien die beiden Opfer in Angst und Schrecken versetzt worden, wie es in der Anklageschrift heisst. Obwohl an den konkreten Handlungen nicht immer alle Beschuldigten beteiligt waren, gelten sie jeweils als Mittäter: Wo sie nicht selbst gehandelt hätten, seien sie mit dem Handeln der jeweiligen anderen Beschuldigten einverstanden gewesen.

Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb für alle Beschuldigten ähnlich lange Strafen – zwischen 30 und 36 Monaten, davon jeweils 18 bis 20 Monate bedingt. Ein ehemaliges Mitglied der An'Nur-Moschee sagte zu 20 Minuten, die geforderten Strafen seien «sehr brutal».

Verhandlung wird in zwei Säle übertragen

Die Verhandlung im An'Nur-Prozess wird unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden und voraussichtlich vier Tage dauern. Abhängig von der Länge der Plädoyers der Verteidiger wird auch ein fünfter Tag benötigt. Der Prozess wird in zwei Gerichtssäle übertragen, was angesichts des grossen Interesses wohl nicht ausreichend sein wird.