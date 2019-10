Andreas Caminada plant Gourmetlokal in Zürich

Bisher hat der Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada seine Gerichte in drei Restaurants angeboten: Im Schloss Schauenstein in Fürstenau, wo der Bündner selbst kocht, im Grand Resort Bad Ragaz und im St. Moritzer Badrutt’s Palace. An letzteren zwei Orten setzten Silvio Germann und Marcel Skibba das Sharing-Konzept Igniv by Andreas Caminada um. Beide Igniv-Restaurants sind mit je einem Michelin-Stern und 17 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet worden.

Wie das «Gastrojournal» nun schreibt, sollen weitere Igniv-Restaurants eröffnet werden – eines davon mitten in der Stadt Zürich in der Nähe des Paradeplatzes. An den Plänen ist etwas dran, wie es bei Andreas Caminada auf Anfrage heisst. «Es ist toll, dass eine mögliche Eröffnung neuer Igniv-Restaurants jetzt schon Interesse weckt, aber momentan ist es noch zu früh, um valide Fakten zu verraten, da die Details noch nicht spruchreif sind», sagt er.

Seine Medienstelle bestätigt aber, dass man an einer Erweiterung der Igniv-Restaurantfamilie für 2020 arbeite. «Der Plan beinhaltet neben einem neuen Igniv in Bangkok auch eine mögliche Eröffnung in Zürich.» Ort, Zeitpunkt und involvierte Akteure seien aber noch nicht fix.

(jen/tam)