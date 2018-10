Die Urteile im An'Nur-Prozess sind da

Vier Tage lang hatte der Prozess gegen die neun Gläubigen der mittlerweile geschlossenen An'Nur-Moschee in Winterthur gedauert. Knapp drei Wochen nach dem Prozess haben die Richter des Bezirksgerichts Winterthur nun ein Urteil gefällt. Sie verurteilen einen der Beschuldigten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten, unter anderem wegen mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Nötigung und Drohung. Ein zweiter Beschuldigter erhält 18 Monate bedingt.

Für einen weiteren, zur Tatzeit minderjährigen Beschuldigten wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein separates Verfahren am Jugendgericht durchgeführt. Der Jugendliche wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, unter anderem ebenfalls wegen mehrfacher Freiheitsberaubung.

Zwei Beschuldigte freigesprochen

Von den neun Beschuldigten sprach das Gericht zwei Personen von den Vorwürfen vollumfänglich frei. Alle anderen Beschuldigten haben mindestens eine bedingte Geldstrafe erhalten, die meisten davon eine bedingte mehrmonatige Freiheitsstrafe. Bezüglich der Beschimpfung wurde kein Beschuldigter verurteilt.

Den Sachverhalt in der Anklageschrift würdigt das Gericht als detailliert. Die Chronologie passe zu den Aussagen der Opfer, so der Vorsitzende. Sowohl die Beschuldigten als auch die Opfer hätten die Möglichkeit gehabt, sich abzusprechen. Der Anklagesachverhalt lasse sich mehrheitlich erstellen mit einem stimmigen Bild.

«Schläge waren nicht verhältnismässig»

Das unerlaubte Fotografieren in der Moschee durch eines der Opfer habe die Intimsphäre verletzt. Das habe zu Notwehr berechtigt, aber nur soweit es nötig ist, um das verletzte Rechtsgut zu schützen. Dafür hätte es laut Urteil gereicht, das Handy wegzunehmen, nicht aber Schläge auszuteilen und Drohungen auszusprechen.

Strafmildernd haben die Richter berücksichtigt, dass die Beschuldigten mehrheitlich noch relativ jung sind, zum Teil sogar nahe an der Grenze zum Jugendstrafrecht. Zudem sei es in den Medien zu einer massiven Vorverurteilung der Beschuldigten gekommen.

Urteil im An'nur-Fall

Unklarer Streit in Moschee

Schon die Anklageschrift konnte den Tathergang nicht restlos klären. Zusammenfassen lässt sich der Sachverhalt wie folgt: In den Räumen der Moschee kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer eingeschlossen, bedroht, bespuckt, beschimpft und geschlagen worden sein sollen. Grund: Sie wurden für «Spione» gehalten, die Aufnahmen einer Hasspredigt an einen Journalisten weitergegeben und damit «Verrat» an der Moschee begangen hätten. Ein Opfer soll zudem dazu gezwungen worden sein, eine Zehnernote zu schlucken. Das andere Opfer soll durch einen heftigen Schlag eine Hirnerschütterung erlitten haben.

Staatsanwaltschaft forderte höhere Strafe

Für die neun Beschuldigten, die mit Ausnahme des damaligen Imams und des damaligen Vereinspräsidenten zwischen 20 und 26 Jahre alt sind, forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe zwischen 30 und 36 Monaten, mindestens zwölf Monate davon unbedingt. Die vier Ausländer sollen zudem einen zehnjährigen Landesverweis kassieren.

Die Verteidiger dagegen forderten mit einer Ausnahme einen Freispruch ihrer Mandanten. Ein Beschuldigter hatte zugegeben, ein Opfer bespuckt zu haben. Sein Verteidiger forderte dafür eine bedingte Strafe. Die neun Anwälte bezichtigten die Geschädigten der Lüge und sprachen von einer medialen Hetzjagd.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

