Grösster Apple Store der Schweiz öffnet seine Tore

Nach zehn Jahren zieht der Apple Store in Zürich um. Nur gerade 200 Meter vom alten Standort an der Bahnhofstrasse entfernt, öffnet der Laden am Samstag seine Tore am Rennweg. Der neue Store ist grösser als sein Vorgänger. Die Ladenfläche ist grösser als 1000 Quadratmeter, dazu kommen noch die Mitarbeiterräume. Damit ist der Rennweg-Store doppelt bis dreimal so gross wie sein Vorgänger. Dieser hatte eine Fläche von 400 Quadratmetern.

Umfrage Besuchst du regelmässig einen Apple Store? Ja, ich gehe häufig hin.

Ab und zu, um mich ein bisschen umzuschauen.

Nein, nur, wenn ich ein neues Gerät brauche.

Nein, Apple-Geräte sagen mir gar nichts.

Das Gebäude am Rennweg 43 war bis noch vor drei Jahren Standort des renommierten Spielwarenladens Frank Carl Weber. Nach dessen Auszug wurde es renoviert und bietet nun Platz für den neuen Apple Store. Dieser stellt das grösste Schweizer Geschäft von Apple dar und bietet rund 150 Arbeitsplätze. Neben der Grösse ist auch der Holzboden eine Neuheit. Einen solchen gibt es in Apple Stores normalerweise nicht.

Keine grossen Eröffnungs-Specials



20 Minuten hat sich vor Ort ein Bild vom riesigen Apple Store gemacht (siehe Bildstrecke). Im Gegensatz zum alten Geschäft an der Bahnhofstrasse ist der neue Laden deutlich heller und zweistöckig. Der grosse Ansturm bleibt am Vormittag aber aus. Vor dem Eingang hat sich keine Schlange gebildet. Nach und nach strömen Passanten in den Laden und sehen sich die grosszügig präsentierten Produkte an. Auf spezielle Eröffnungs-Feierlichkeiten verzichte man, da es sich vielmehr um einen Umzug als um eine wirkliche Neueröffnung handle, so ein Medienverantwortlicher.

(jk)