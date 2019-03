Alle wollen Bulldogge Susi

Sie sieht putzig aus: Die junge Buldogge Susi. Vor gut zwei Wochen wurde sie im Winterthurer Tierheim Rosenberg abgegeben, die Verantwortlichen posteten daraufhin auf Facebook Bilder von der rund sieben Monate alten Hündin. Der Beitrag wurde inzwischen über 5000 Mal geteilt und über 500 Mal kommentiert, schreibt der «Landbote». Ebenfalls fragten 66 Personen über die Nachrichtenfunktion der Plattform nach, ob Susi zu haben sei. Auch telefonisch gingen täglich Bewerbungen ein.

Im Tierheim sieht man das nicht nur positiv. Leiterin Yvonne Simon sagt zur Zeitung: «Leider scheinen Rassehunde, die gerade in Mode sind, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.» Denn in keiner einzigen Anfrage habe man sich nach anderen Tierheimhunden erkundigt.

Acht weitere Hunde warten auf ein neues Zuhause

Tatsächlich warten noch acht weitere Hunde auf ein neues Zuhause. Da es sich nicht um kleinere Hunde handle, habe man den Ansturm der letzten Tage nicht genutzt, um diese zu vermitteln, sagt Simon. Sie vermutet, dass kaum ein anderer Hund genommen worden wäre, zumal darunter keine Französische Bulldogge ist.

Wer die Besitzer von Susi sind, ist inzwischen klar. Diese hatten Susi am 25. Februar selbst im Tierheim abgegeben. Zuerst behaupteten sie, Susi sei beim Herumstreunen gefunden worden. Laut dem «Landboten» hatten sie es nach dem Kauf der Hündin in Deutschland aus einem Kofferraum heraus und dem illegalen Import in die Schweiz wohl mit der Angst zu tun bekommen und sich nachträglich selber angezeigt.

Da die Besitzer nun vor drei Tagen eine Verzichtserklärung unterzeichnet haben, gehört die Hündin dem Tierheim Rosenberg. Und dieses hat bereits ein neues Frauchen für Susi gefunden, wie Simon sagt: «Voraussichtlich kann Susi bei einer Kollegin unterkommen, die bereits viel Erfahrung mit Französischen Bulldoggen hat.»

