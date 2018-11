Polizei mit Grossaufgebot bei Anti-Blocher-Demo

Unter dem Motto «Blocher hau ab!» versammelten sich um 19 Uhr bis zu 200 Demonstranten am Bahnhof Uster. Ebenfalls vor Ort war ein Grossaufgebot der Polizei. «Wir kämpfen gegen das, was Blocher und die SVP verkörpern», so eine Demonstrantin. Die Aktivisten zogen weiter zum Stadthaus Uster zogen – denn

dort werde Politik gemacht.

Christoph Blocher spricht ab 20 Uhr im Ustermer Stadthofsaal zum 100-jährigen Jubiläum des Landesstreiks, der vom 12. bis 14. November 1918 dauerte. Der ehemalige SVP-Bundesrat hält einen Vortrag mit dem Motto «Ein Dank der Bevölkerung und den Soldaten». Der Auftritt sorgte bereits im Vorfeld für Diskussionen: Dass Blocher nicht den Arbeitern danke, sondern den Soldaten und repressiven Behörden, sei «eine Provokation», schreibt der «Tages-Anzeiger».

Für die Gegendemonstration unter dem Titel «Blocher, hau ab! Uster bleibt solidarisch» hatten linke Kreise geworben. Wie «Züriost» berichtet, bezeichnet sich die Gruppe als «Zusammenschluss von Arbeitern, der sich gegen rechte und arbeiterfeindliche Tendenzen wehrt».

«Blocher, hau ab!»-Demo in Uster

(20 Minuten)