Antifas nerven sich über Broschüre von SP-Stadtrat

Stadion Winterthur Schützenwiese, 11. August 2018: Zahlreiche Antifa-Fahnen werden beim FCW-Match gegen den SC Kriens hochgehalten. Auf einer linksautonomen Plattform wird später deutlich, dass dies eine Protestaktion war. Und zwar gegen den Winterthurer SP-Stadtrat Nicolas Galladé.

Grund dafür ist Galladés Vorwort in der Broschüre «Umgang mit radikalen Personen und Gruppen», die von der Stadt Winterthur herausgegeben wurde. Darin beginnt der Vorsteher des Departements Soziales mit den drei Fragen: «Wie soll ein Sportverein reagieren, wenn die eigenen Fans die Flagge einer militanten Antifa-Gruppe schwenken? Was tut ein Kulturverein, wenn sich ein Mitglied bewundernd über eine terroristische Organisation äussert? Was ist zu empfehlen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin rechtsradikale Gedanken verbreitet?»

Galladé hat kein Verständnis für die Kritik

Galladé setze damit Antifaschismus mit Jihadismus und Rechtsextremismus gleich, heisst es dazu auf einer linksautonomen Plattform. Er beziehe sich eindeutig auf die antirassistische und antifaschistische Fankurve des FC Winterthur. Damit stilisiere der Stadtrat eine Fankurve zum Problem, die weit über Winterthur hinaus einen guten Ruf habe, weil sie sich aktiv gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie zur Wehr zu setze.

Nicolas Galladé hat kein Verständnis für die Kritik. Auf Anfrage schreibt er: «Ein Blick in den Leitfaden zeigt, dass ich im Editorial drei rhetorische Einstiegsfragen gestellt habe, die sich die Zielgruppen des Leitfadens – Vereine, Organisationen, Privatpersonen, die Zivilgesellschaft – stellen könnten.»

Galladé bezeichnet sich als FCW-Fan

Das sei keineswegs eine Gleichsetzung von Antifaschismus, Jihadismus und Rechtsextremismus: «Es ging einerseits darum, aufzuzeigen, dass Radikalismus an unterschiedlichen Ideologien aufgehängt werden kann. Aber auch, dass Ideologien oder Gruppierungen im Umkehrschluss keineswegs zwingend problematisch sein müssen.»

Ebenfalls stilisiere er die Fankurve des FCW nicht zum Problem. «Die beim FCW seit langem gelebten Werte sind eine exemplarische Umsetzung unseres Leitfadens», so Galladé. Das seien auch seine Werte – als FCW-Fan wie auch als Politiker.

«Galladés Vorwort ist mutig»

Unterstützung kriegt Galladé von Adrian Oertli, Extremismusexperte und ehemaliger Linksextremer. Es sei gut, dass er die Antifa in seiner Broschüre erwähnt: «Es ist mutig, wenn ein linker Politiker nicht bloss seine Zielgruppe bedient.»

Dass die Antifa auf diese Erwähnung so empfindlich reagiere, sei unreif: «Wenn sie schon vorgibt, sich für Antifaschismus einzusetzen, muss sie auch Kritik vertragen.» Die Antifa-Bewegung sei vielschichtig. Es gebe friedliche und gewaltbereite Anhänger: «Schade ist, dass die friedlichen sich nicht mehr von den gewaltbereiten distanzieren.»

FCW ist im Bericht in keinem Wort erwähnt

Auch Andreas Mösli, Geschäftsführer vom FC Winterthur, glaubt nicht, dass Galladé etwas gegen den Club hat: «Der FCW ist im Extremismusbericht in keinem Wort erwähnt.»

Den FCW und seine Fans zu einem Thema zu machen, wäre absurd, so Mösli: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass FCW-Fan Nicolas Galladé dies mit seinem Vorwort vorhatte.» Toleranz werde beim FCW grossgeschrieben, so Mösli: «Extremismus im Sinne von Diskriminierung oder Gewalt erleben wir in unserer aktiven Fanszene nicht.»

