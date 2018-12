Mann deckt Dorfbewohner mit Strafanzeigen ein

Ein Einwohner der Zürcher Gemeinde Hittnau hält die Justiz mächtig auf Trab. Immer wieder reicht er Strafanzeige ein – unter anderem gegen Nachbarn und Gemeinderäte. Der Gemeindepräsident wurde rund zwei Dutzend Mal angezeigt. Auch soll der Mann Nachbarn beschimpfen und bei ihren Vorgesetzten anschwärzen. Das belastet die Betroffenen.

In einem Brief an die Staatsanwaltschaft schreiben 14 Betroffene von einer «Anzeigewut», wie der «Zürcher Oberländer» berichtet. Gegen sie hat der Mann in den vergangenen vier Jahren 32 Anzeigen eingereicht – wegen Hausfriedensbruch, falscher Anschuldigungen, Sachbeschädigung, Urkundenfälschung, Nötigung, Lärmbelästigung, Ehrverletzung, Beschimpfung, übler Nachrede, Ruhestörung, Verleumdung und Drohung.

Kosten sollen ihm auferlegt werden

Mit dem Schreiben versuchen die Betroffenen nun etwas gegen die vielen Anzeigen zu tun. Es sei auffällig, dass es zu einer Häufung von Anzeigen komme, die Staatsanwaltschaft diese aber oft gar nicht erst an die Hand nehme. Das ist der Fall, wenn Straftatbestände oder Prozessvoraussetzungen nicht eindeutig erfüllt sind. Für den Staat entstehen dennoch Kosten. Diese werden nur dann dem Verursacher auferlegt, wenn dieser das Verfahren vorsätzlich oder grobfahrlässig anstrengt.

Die Betroffenen ersuchen die Staatsanwaltschaft nun, dass die Kosten dem Mann auferlegt werden. Sie erhoffen sich, die Anzeigewut damit stoppen zu können. Der Mann, der selbst auch schon wegen Nötigung vor Gericht stand, will laut der Regionalzeitung keine Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Sein Anwalt teilt mit, dass sein Klient stets begründeten Anlass für die Anzeigen hatte.

(tam)