Der Zürcher Apple-Store zügelt

Die Schaufenster sind noch blau abgeklebt. In das Gebäude sieht man nicht rein. Trotzdem ist jetzt schon klar: Hier am Rennweg 43 eröffnet Apple am 31. August einen neuen Laden. Das berichtet das Portal Macprime.ch. Der neue Standort befindet sich nur etwa 200 Meter entfernt vom aktuellen, 2009 eröffneten Stadtzürcher Apple-Store an der Bahnhofstrasse 77.

Noch vor drei Jahren befand sich das Spielwarengeschäft Franz Carl Weber in dem Geschäftshaus am Rennweg, das vorne an die Bahnhofstrasse grenzt. In der Zwischenzeit wurde das Gebäude renoviert.

Neuer Laden deutlich grösser

Der neue Laden dürfte, wie auf den Bauplänen ersichtlich, deutlich grösser werden. Das Portal schätzt die neue Fläche auf 1000 bis 1200 Quadratmeter – bisher hatte Apple etwa 400 Quadratmeter zur Verfügung.

Die Verkaufsfläche werde dabei auf zwei Stöcke verteilt. Das erste Stockwerk erstreckt sich dabei über knapp die Hälfte der Gebäudelänge. Das zweite, obere Stockwerk soll sich hingegen über die ganze Länge erstrecken.



(mon)