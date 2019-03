Arbeiter wird von Sand verschüttet und stirbt

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in einem Kieswerk in Glattfelden ist am Dienstag ein Mann tödlich verletzt worden. Kurz vor 12 Uhr war der 45-Jähriger im Sandsilo eines Kieswerks mit Betriebsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde er aus noch ungeklärten Gründen von Sand verschüttet und zog sich dadurch tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Unfallhergang ist noch unklar und wird von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Bülach, die Feuerwehr Bülach, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Spitals Bülach, ein Notfallseelsorger sowie ein Fachmann der Suva im Einsatz.

(tam)