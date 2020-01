Aria ist um 00.13 Uhr auf die Welt gekommen

Aria Sélène ist am 1. Januar 2020 um 00.13 Uhr im Kantonsspital Baden auf die Welt gekommen und ist somit das Neujahrsbaby des Kantons Aargau – und somit auch schweizweit eines der ersten Babys, die 2020 das Licht der Welt erblickt haben. Ihre Eltern Judith Opferkuch, Communication-Mangerin, und Thomas Rüttimann, der in einer zeitgenössischen Kunstgalerie in Zürich tätig ist, sind überglücklich über die Geburt ihrer ersten Tochter.

Laut Rüttimann sei die Geburt ohne Komplikationen und auf natürlichem Wege vonstatten gegangen. Der ursprüngliche Geburtstermin war der 27. Dezember, man sei nun aber froh, dass sich die Kleine noch ein wenig Zeit gelassen hat: «Die Wenigsten wollen an Weihnachten oder etwa am 30. Dezember Geburtstag haben, da hält sich die Feierlaune bei den meisten bekanntlich in Grenzen», so der 38-Jährige schmunzelnd.

Er und seine Partnerin (41) freuen sich nun darauf, ihre Tochter an ihrem derzeitigen Wohnort Baden aufwachsen zu sehen. Dies, nachdem sie beide lange Zeit im Ausland gelebt haben. Rüttimann: «Wir freuen uns, dass die Schweiz durch unsere Tochter nun wieder zu unserem Lebensmittelpunkt geworden ist.»

(rab)