Asylbewerber legt Feuer aus Wut auf Freundin

Ein 38-jähriger staatenloser Asylbewerber hatte im Juli 2017 aus Wut Feuer in der Wohnung seiner Freundin gelegt. Dabei brach er in die Wohnung der Schweizerin ein und zündete zwei T-Shirts und eine Decke an. Zum Glück alarmierte eine aufmerksame Nachbarin bereits beim Einbruch des Mannes die Polizei. Das Feuer konnte so schnell entdeckt und gelöscht werden. Nun musste sich der Asylbewerber mit palästinensischen Wurzeln am Donnerstag wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

Brand aus Wut gelegt

Der 38-Jährige gestand vor Gericht, Feuer gelegt zu haben, und bat um Verzeihung, wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt. Er sei an jenem Abend verärgert gewesen, weil seine Freundin mit einem anderen Mann unterwegs war. So entschied er sich, von Winterthur zu ihrer Wohnung in Zürich zu fahren, um dort einzubrechen. Es war nicht das erste Mal, dass der arbeits- und heimatlose Mann im Haus negativ auffiel. Immer wieder mussten die Nachbarn die Polizei rufen. Das führte zu einer Eingrenzungsverfügung für den Winterthurer Kreis 4.

Laut einem psychiatrischen Gutachten wird dem Beschuldigten eine antisoziale Störung attestiert. Er trage eine notorische Zerstörungswut in sich, erklärte die Staatsanwältin am Donnerstag vor Gericht. Der 38-Jährige könne es nicht ertragen, dass seine Freundin eine moderne Frau sei. Mit der Brandstiftung wollte er der Schweizerin nicht nur seine eigenen Wertvorstellungen aufzwingen, sondern sie auch seiner Macht unterwerfen.

Das Gericht verurteilte den Beschuldigten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 40 Monaten. Zudem erhält er einen siebenjährigen Landesverweis.

(mon)