Hier wohnt der Street-Parade-«Bombenleger»

Nach dem Bombenalarm an der Street Parade hat die Polizei am Sonntag einen 31-jährigen Deutschen verhaftet. Dieser soll Bombenattrappen in einem Rucksack am Utoquai abgelegt haben. Die Tat hat er bei der Polizei zugegeben. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.



Beim Mann handelt es sich um M. R.* Der 31-jährige Mann wohnt in einer Gemeinde des Kantons Aargau. «Die Polizei war am Sonntag hier. Ich habe gesehen, wie Polizisten einen Mann in Handschellen aus dem Block abgeführt haben», sagt ein Anwohner.

«Er lebte zurückgezogen»

Laut einem anderen Nachbarn hat die Kantonspolizei Zürich die Wohnung des Täters geräumt. «Ich habe viele Polizisten gesehen. Sie haben Fotos vom Auto des Tatverdächtigen gemacht», sagt er. Der 31-Jährige habe zurückgezogen gelebt: «Ich habe ihn kaum gesehen. Ab und zu haben wir uns ‹Guten Tag› gesagt.» Er sei immer freundlich und nett gewesen. «Ich hätte nie gedacht, dass er so etwas macht», so der Nachbar weiter.

Bevor der 31-jährige Deutsche in den Kanton Aargau gezogen ist, wohnte er in einem Gasthof im Kanton Zürich: «Er ist von Köln aus in die Schweiz gekommen», heisst es dort.

