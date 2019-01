Aufnahme ans Gymi ist je nach Ort unterschiedlich

Die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium ist in Zürich an allen Schulen gleich. Dennoch sind die Quoten bei der Aufnahme unterschiedlich, wie Zahlen der kantonalen Bildungsdirektion erstmals zeigen. Bei den Prüfungen für das Langzeitgymnasium reichte die Spannweite 2018 von 43 Prozent in Zürich Nord bis 61 Prozent im Literargymnasium Rämibühl, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Das sind insgesamt 18 Prozentpunkte. Mit 26 Prozentpunkten ist die Bandbreite bei der Aufnahme ins Kurzzeitgymnasium noch grösser – zwischen 32 Prozent in Limmattal und 58 Prozent in Küsnacht. An den Vornoten, die mit den Prüfungen zusammen ebenfalls über eine Aufnahme entscheiden, kann das laut «Tages-Anzeiger» nicht liegen. Die Vornoten-Schnitte seien zwar hoch, aber zwischen den Schulen ausgeglichen – 2018 bei rund 5,3 bis 5,4.

Kinder aus sozial schwächeren Schichten

Die unterschiedlichen Quoten haben einen anderen Grund: «Das Rämibühl hat traditionell Kinder von Eltern, die ihre Sprösslinge besser fördern und unterstützen können», sagt Chef Niklaus Schatzmann, Chef des kantonalen Mittelschul- und Berufsbildungsamts, zur Zeitung. Während die Schüler in Zürich-Nord aus sozial schwächeren Schichten stammten, häufig aus solchen mit Migrationshintergrund, denen nicht die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stünden.

Die beiden Grafiken zeigen die Aufnahmequote an den Zürcher Gymnasien (Quelle: Tages-Anzeiger)

Der Berner Bildungsforscher Stefan Wolter ist gleicher Meinung. Prüfungsaufgaben und Notenschlüssel seien «weitestgehend» identisch, was verhindere, dass die Schulen die Aufnahmen steuern könnten. Die Differenz hänge mit den «schulischen Hintergründen» der Bewerber zusammen: «Der IQ, der Bildungshintergrund der Eltern, die soziale Schicht, die Möglichkeit zur Förderung und Nachhilfeförderung sind unterschiedlich und beeinflussen die Quoten.»

