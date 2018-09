«Ich hatte Angst, dem Verletzten zu helfen»

Einen am Boden liegenden Mann mit blutüberströmten Gesicht – diese Beobachtung machte ein junger Mann mit seinem Kollegen in der Nacht auf Sonntag beim Bahnhof in Dietikon. Hilfe für den Verletzten ist nicht in Sicht. Dennoch machen die jungen Männer nur ein Foto des Verletzten und gehen anschliessend weiter.

Umfrage Hätten Sie geholfen? Ja, ohne zu zögern.

Ich hätte die Polizei/Sanität angerufen.

Nein, ich will nicht mitten in der Nacht stundenlang Auskunft geben.



Wissen Sie etwas über den Vorfall in Dietikon? Melden Sie sich!



«Aus Angst, selbst in eine Auseinandersetzung verwickelt zu werden, habe ich nicht geholfen – zudem hatte ich keine Zeit», sagt der junge Mann auf Anfrage. Er spreche auch nicht so gut Deutsch, weshalb er nichts mit der Polizei zu tun haben wollte und womöglich gar nicht die Fragen hätte beantworten können.

«Ich hätte sicher Hilfe geholt»

Eine Umfrage am Bahnhof Dietikon am Tag danach zeigt: Andere Passanten hätten sich ebenfalls nicht getraut, zu helfen. «In Dietikon ist die Kriminalität so hoch, dass ich wahrscheinlich aus Angst nicht helfen würde. Ich würde aber sicher Hilfe holen», sagt eine Frau, die am Bahnhof arbeitet. Einige Passanten sind empört über das Verhalten des Leser-Reporters: «Wir hoffen, dass uns in so einer Situation auch geholfen wird, und hätten deshalb sicher geholfen und auf keinen Fall ein Foto gemacht.»

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis vom Vorfall. Als eine Patrouille eintraf, sei aber niemand mehr vor Ort gewesen. Man habe die Ermittlungen aufgenommen. Dass Dietikon ein Gewalt-Hotspot sei, würden sowohl die eingehenden Anzeigen als auch die Kriminalstatistik widerlegen, heisst es auf Anfrage. Die Kritik der mangelnden Präsenz weist die Kantonspolizei ebenfalls zurück.

Fotos helfen bei Tatklärung

«In Dietikon ist grundsätzlich die Stadtpolizei für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung zuständig», sagt Sprecher Marc Besson. Diese sei stetig mit Patrouillen unterwegs. Die Kantonspolizei Zürich unterstütze die Stadtpolizei und patrouilliere «sehr regelmässig» in diesem Gebiet.

Aus Sicht der Polizei spricht nichts gegen das Fotografieren von Auseinandersetzungen. «Fotos von Tathergängen helfen bei der Tatklärung», so Besson. Jedoch sei die Polizei neben den Aufnahmen auch auf die Aussagen von Passanten angewiesen. Für eine Befragung sei zwar ein zeitlicher Aufwand einzurechnen, jedoch sei dieser im Vergleich zur Hilfe für die Opfer für die Ermittlung der Täterschaft vertretbar.

«Merken Sie sich den Täter!»

Die Kantonspolizei Zürich rät: «Wer Zeuge einer schweren Straftat wie einem Raub wird, sollte auf keinen Fall eingreifen, sondern sich das Signalement der Täterschaft und allenfalls des Fluchtfahrzeugs merken und sich so schnell wie möglich bei der Polizei melden.» Bei Streitereien solle man die Polizei informieren und sich durch Zurufen bemerkbar machen – wenn man sich traue. «Das Wichtigste ist, dass man sich selber auf keinen Fall in Gefahr bringt.»

(tam)