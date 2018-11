Ausgesetzter Kater hat neues Zuhause gefunden

Das Leben des kleinen Katers Yoshi schien dem Ende nah. Er wurde an einem heissen Sommertag in einer Schachtel in einem Zürcher Wald ausgesetzt. Nur dank der feinen Spürnase eines Hundes fand ein Spaziergänger das Baby-Büsi, kurz bevor es verdurstete.

Auf Facebook hatte Manuela Gutermann von Yoshis Schicksal erfahren. Da ihre Pflegekatze zum damaligen Zeitpunkt gleich alte Jungen hatte, habe sie sich sofort beim Tierheim erkundigt, bei dem Yoshi abgegeben worden sei. «Dort war man erleichtert, eine geeignete Amme gefunden zu haben», so die Präsidentin des Vereins Katzenfreunde Schweiz.

«Er hat sich prächtig entwickelt»

So kam Yoshi zunächst ins Aargauer Dorf Lengnau, wo drei «Geschwister» auf ihn warteten. «Die Mutter hat Yoshi gleich abgeleckt und wie ein eigenes Kätzchen angenommen», erzählt Gutermann. Die Ziehmutter habe sich auch nicht daran gestört, dass der kleine Kater zu Beginn noch Mühe gehabt habe, die Zitzen zu finden.

In den ersten Tagen musste Yoshi deshalb mit dem Schoppen ernährt werden. Seitdem sind gut zwei Monate vergangen. In der Zwischenzeit hat sich der Kater gut entwickelt: «Er rennt verspielt durch das Wohnzimmer und ist sehr menschenbezogen», so Gutermann. Vor etwa einer Woche galt es aber Abschied zu nehmen: Yoshi und sein Stiefgeschwisterchen Alamea sind zu ihrem neuen Besitzer im Kanton Zürich gezogen.

