Ausländer verlassen Zürcher Trendquartiere

395'000 Menschen aus dem Ausland haben 2016 im Kanton Zürich gelebt. Das entspricht einem Ausländeranteil von knapp 27 Prozent. Ein besonderer Blick lohnt sich bezüglich der Quartiere in der Stadt Zürich, wie aus der Mitteilung des Statistischen Amts hervorgeht.

In den Stadtkreisen 4 und 5 mit traditionell vielen Ausländern sank der Ausländeranteil. Vor allem Menschen aus Süd- und Südosteuropa verliessen wegen steigender Mieten diese Kreise und zogen in die Agglomeration im Norden von Zürich. Gleichzeitig wuchs der Ausländeranteil in den Kreisen 6, 7 und 8. Nord- und Westeuropäer liessen sich bevorzugt in diesen teureren Stadtkreisen sowie an den Seeufern nieder.

Gleichmässiger verteilt

Um gleichmässige Ausländeranteile im Kanton zu erreichen, hätte im Jahr 2016 ein Sechstel der ausländischen Bevölkerung die Wohngemeinde wechseln müssen. Zur Jahrtausendwende lag dieser sogenannte Segregationswert bei etwas über einem Fünftel. Die ausländische Bevölkerung ist also grundsätzlich gleichmässiger verteilt.

Das gilt aber nicht für die einzelnen Nationalitäten. Zuwanderer aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens etwa haben einen Segregationswert von 26,9 Prozent, was 1,5 Prozentpunkte mehr ist als im 2000. Der Grund liegt in ihrer Konzentration an den günstigen Wohnlagen in den nördlichen Agglomeration von Zürich.

Deutsche führen Rangliste an

Deutlich gleichmässiger verteilt als im Jahr 2000 wohnen dagegen die Italiener. Ihre Verteilung im Kanton ist mittlerweile mit derjenigen der Schweizer vergleichbar. Am gleichmässigsten durchmischt sind aber die Deutschen. Mit einem Segregationswert von 14,9 Prozent sind sie sogar besser verteilt, als die einheimische Bevölkerung.

(tam/sda)