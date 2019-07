Auto überschlägt sich bei Unfall und brennt aus

Am Mittwochabend ereignete sich in Niederhasli ein Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage schreibt, verlor der Lenker eines Autos in einer leichten Rechtskurve auf der Rümlangerstrasse die Beherrschung über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dann geriet das Fahrzeug über einen Veloweg ins Maisfeld und überschlug sich. Erst am Maschendrahtzaun des Fussballplatzes des Schulhauses Seehalde kam das Auto zum Stillstand. Dort fing es kurz darauf Feuer und brannte aus.



Zum Unfallzeitpunkt waren gemäss derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren im Auto. Sie konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, bevor es zu brennen begann. Sie wurden beide mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Wer bekam die Fahrweise mit?

Wie es zum Unfall kommen konnte, wird derzeit von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Im Vordergrund stehe, dass das Fahrzeug mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise einer silbergrauen BMW Limousine machen können. Personen mit sachdienlichen Hinweisen können sich beim Verkehrszug Bülach unter 044 863 41 00 melden.

Die Rümlangerstrasse musste wegen des Unfalls zwischen Mettmenhasli und Oberhasli für mehrere Stunden gesperrt werden. Es wurde durch die Feuerwehr eine Umleitung eingerichtet.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Feuerwehr Niederhasli, zwei Rettungsfahrzeuge von Schutz & Rettung Zürich mit Notarzt, ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance sowie eine Patrouille der Polizei RONN.

(vro)