«Auto flog in 1. Stock», Haus fing Feuer

In Galgenen SZ hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto ist mit einem Kreisel kollidiert, anschliessend krachte es in eine Hausfassade.



Das Haus fing Feuer und stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich retten, wie David Mynall von der Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Über den Autofahrer machte er keine Angaben.

«Vater stand zwei Minuten zuvor noch in der Küche»

Ein Anwohner berichtet, dass sich der Unfall ereignet habe, da das Auto mit extrem überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel eingefahren sei. «Der Lenker wurde von der Polizei verfolgt und ist mit zirka 180 Kilometern pro Stunde gefahren. Dabei hat das Auto abgehoben und ist in ein Obergeschoss des Hauses geflogen», erzählt er.

Im Haus wohne eine vierköpfige Familie. «Der Vater stand zwei Minuten vor dem Unfall noch in der Küche und trank ein Glas Wasser. Er hat den Raum gerade verlassen, als das Auto hinein krachte. Das war reines Glück», erzählt der Anwohner. Das Haus und das Auto sowie ein Imbisswagen vor dem Haus seien komplett ausgebrannt.

Der Feuerwehreinsatz war um 7.30 Uhr noch im Gang. Die Kantonsstrasse zwischen Galgenen und Siebnen ist wegen des Einsatzes bis auf Weiteres gesperrt.

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist die Kantonsstrasse zwischen Galgenen und Siebnen a Sonntag, 24.11.2019, bis auf Weiteres gesperrt. pic.twitter.com/lvbxjS56D9 — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) November 24, 2019

