Mietauto fängt nach Unfall Feuer – Lenker verletzt

In Küttigen AG hat ein 27-jähriger Autofahrer wegen massiv überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer, worauf das Fahrzeug Feuer fing. Der Lenker verletzte sich und wurde ins Spital gebracht.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 8 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntagabend mitteilte. Der 27-jährige Tourist aus Kanada war in einem Mietfahrzeug, einem Peugeot 508, von der Staffelegg herkommend in Richtung Aarau unterwegs. Der verletzte Lenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde durch die Ambulanz ins Spital überführt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.

