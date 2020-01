Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Kurz vor 18:30 Uhr kam es am Freitagabend in Steinmaur ZH zu einem Unfall. Eine Autofahrerin war auf der Wehntalerstrasse von Dielsdorf Richtung Steinmaur unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Lägernstrasse kam sie auf die Gegenfahrbahn krachte in ein entgegenkommendes Auto.

Autofahrer sind leicht verletzt

Durch den seitlich-frontalen Zusammenprall landete das Auto der 31-jährigen Fahrerin auf dem Dach. Die beiden Autofahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur medizinischen Kontrolle mit Rettungswagen in Spitäler gebracht.

(leg)