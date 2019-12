Am Montagabend hat in Rüti ZH ein Auto eine Abschrankung durchbrochen und ist daraufhin in einen Bach gestürzt. Rebecca Tilen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, bestätigt den Vorfall. «Ob und wie schwer die beiden Insassen verletzt worden sind, muss noch abgeklärt werden», sagt sie.

Die zwei Personen konnten in der Zwischenzeit aus dem Auto geborgen werden. Die Ambulanz ist vor Ort.

Auto durchbricht Geländer und landet im Fluss

(rab)