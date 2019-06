Auto prallt in Baum – zwei Personen schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Wangen bei Dübendorf ZH sind am Samstagabend zwei Insassen schwer verletzt worden. Die 24-jährige Lenkerin war mit dem Auto aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt.

Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte, musste die Feuerwehr die Lenkerin sowie ihren 28-jährigen Beifahrer aus dem stark beschädigten Wagen bergen. Sie wurden mit einer Ambulanz und einem Helikopter in ein Spital gebracht. Nach dem Unfall waren zwei Strassen am Unfallort für rund drei Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr. Das Auto war von Dübendorf Richtung Autobahn unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam das Auto auf der Weidstrasse rechts von der Strasse ab. Die Ursache wird untersucht.

(sda)