Auto überschlägt sich und landet im Bachbett

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Samstagmorgen in Wegenstetten AG wegen Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einem Bachbett gelandet. Er erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen.

Das Auto habe sich zuvor mehrmals im Wiesland überschlagen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Zur Bergung des Fahrers musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Auch ein Rettungshelikopter stand im Einsatz und brachte den Verletzten ins Spital.

