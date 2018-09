Autofahrer fährt einen Hund tot und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat auf einem Fussgängerstreifen in Schaffhausen am Sonntagnachmittag einen Hund überfahren und ist danach geflüchtet. Das Tier starb noch auf der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr im Osten der Stadt am Rhein, als eine Frau mit ihrem Hund die Rheinhaldenstrasse auf der Höhe Rosentalgässchen überquerte, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde der Hund vom Auto erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei klärt den Unfallhergang ab und sucht Zeugen.

(sda)