35-Jähriger fährt in Brückenpfeiler und stirbt

Um zirka 7.15 Uhr war am Donnerstag ein 35-jähriger Schweizer mit seinem Audi auf der Birrfeldstrasse von Birrhard AG in Richtung Mellingen AG unterwegs. Im Gebiet der Gemeinde Wohlenschwil AG fuhr der Autofahrer nach links und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler der SBB-Brücke, wie die Kantonspolizei Aargau am mitteilt. Durch den heftigen Aufprall sei die Fahrzeugfront massiv eingedrückt worden.

Trotz sofortigem Ausrücken von Polizei, Ambulanz und Feuerwehr konnte vor Ort kein Lebenszeichen beim 35-Jährigen mehr festgestellt werden. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.

Die Birrhardstrasse war wegen des Unfalls für rund vier Stunden für den Verkehr gesperrt.

(20M)