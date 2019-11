Autofahrer rastet aus und fährt Feuerwehrmann an

Stefan Hiltpold, Kommandant bei der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen, hat in seiner 24-jährigen Karriere bei der Feuerwehr schon einiges erlebt. Doch der Fall vom Montagabend war auch für ihn neu: Ein 68-jähriger Autofahrer rastete wegen einer Strassensperre in Windisch aus und fuhr einen Feuerwehrkollegen um. Dieser hatte ihn zuvor nicht durch die Absperrung gelassen.

«Der Autofahrer fuhr los. Der Kollege versuchte auszuweichen und sprang auf die Seite. Das Auto erwischte aber seinen Fuss und klemmte ihn ein», erzählt Hiltpold gegenüber Tele M1.

Zwei Tage Bettruhe

Sofort eilte der Feuerwehrkommandant seinem Kollegen zu Hilfe: «Als wir merkten, dass der Fuss eingeklemmt war, machten wir die Autotür auf, zogen die Handbremse an und nahmen den Gang heraus.» Zudem musste der 68-Jährige sofort aussteigen und wurde später der Kantonspolizei Aargau übergeben.

Der Kollege hatte Glück im Unglück: Er kam mit einem Schrecken und leichten Verletzungen davon. Mit der Ambulanz wurde er ins Spital gebracht. Die nächsten zwei Tage hat er nun Bettruhe.

Über 100 Personen im Einsatz

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt gegenüber Tele M1 den Vorfall. Der Autofahrer musste seinen Führerausweis noch vor Ort abgeben. Die Ermittlungen dazu laufen.



Über 100 Personen waren am Montagabend in Windisch ausgerückt. Aufgeboten worden waren sie wegen eines angeblichen Grossbrands in der Bossartschüür. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich nur um einen Kurzschluss handelte, der viel Rauch verursacht hatte.

