Autofahrer umfährt Stau auf A1 via Rastplatz

Ein Unfall auf der A1 hat am Sonntagnachmittag zu stockendem Verkehr geführt. In die stehende Kolonne geraten war auch Leser-Reporterin Stephi C.* (32). Was sie beim Rastplatz Büsisee-Nord erlebte, konnte sie kaum glauben: «Es gab Autofahrer, die beim Rastplatz die Autobahn verliessen und bei der Einfahrt wieder reindrückten.» Von einer solchen Aktion von einem Auto mit Zuger Nummernschild hat sie ein Video gemacht.

Es handle sich dabei nicht um einen Einzelfall. «In der kurzen Zeit, in der wir dort standen, waren es zwischen zehn und zwanzig Autos, die den Stau so umfahren haben.» Die Autofahrer vor und hinter ihr im Stau hätten den Lenkern den Finger gezeigt. Doch nicht nur überholt hätten sie, sondern sie seien auch sichtbar schneller als die vorgeschriebenen 40 Kilometer pro Stunde gefahren.

«Das ist eine Saumode»

«Ich finde das sehr dreist», sagt C. Viel Zeit gewinne man damit nicht. Insgesamt sei sie auch nur etwa eine Viertelstunde in der Kolonne gestanden. Und das Reindrücken führe zu unnötigem Rückstau. «Man nervt alle anderen Autofahrer damit.»

Von einem egoistischen Verhalten spricht auch Fahrlehrer Willi Wismer. «Da sich die Lenker wieder in die Kolonne einfädeln müssen, sind sie Mitverursacher des Staus», sagt der Präsident des Zürcher Fahrlehrerverbandes. Solches Verhalten beobachte er häufig. «Bei der Ausfahrt Seebach etwa verlassen Lenker oft die Autobahn, um bei der Einfahrt wieder reinzufahren. Das ist eine Saumode und leider nicht verboten.»

TCS rät davon ab

Es gibt keine gesetzliche Bestimmung, die das Vorgehen verbietet, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Deshalb könne man nicht mehr dazu sagen. Beim TCS rät man von solchem Verhalten ab: «Verboten ist das nicht, aber die Zeitersparnis ist gering», sagt Sprecher Daniel Graf. Wenn viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf dieselbe Idee kommen, werde es bald auch auf dem Rastplatz Stau geben.

*Name der Redaktion bekannt

(tam)