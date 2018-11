Autos beschädigt – Polizei nimmt 19-Jährigen fest

In der Nacht auf Sonntag, den 4. November, haben zwei Jugendliche in Zürich-Oerlikon diverse Autospiegel zerstört. Ein Video, worauf die Tat zu sehen ist, wurde an 20 Minuten gesandt.

Nun hat die Polizei einen 19-Jährigen aufgrund eines Vandalen-Akts, bei dem mehrere Fahrzeuge im Kreis 11 beschädigt wurden, festgenommen. Dass es sich dabei um den Vorfall auf dem Video handelt, hat die Polizei weder bestätigt noch bestritten.

Festgenommener ist geständig

In einer ersten polizeilichen Einvernahme zeigte er sich der Festgenommene geständig, bei den Sachbeschädigungen beteiligt gewesen zu sein. Eine zweite Person wird zurzeit noch gesucht.

Den beiden Jugendlichen, droht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, wie die Stadtpolizei Zürich am Anfang des Monats gegenüber 20 Minuten sagte. Der Richter entscheide über das Ausmass der Strafe. Laut dem Strafgesetzbuch ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren möglich.

