Die Meldung von zwei brennenden Autos in Urdorf ging bei der Kantonspolizei Zürich kurz vor 3:30 Uhr am Montagmorgen ein. Mediensprecherin Carmen Surber bestätigt auf Anfrage, dass bei den beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Zum Brand kam es an der Steinackerstrasse.

Zwei Autos brennen komplett aus

Auch in Schlieren brannte es. Zwei Container standen an der Schulstrasse in Flammen. Durch das Feuer wurde ein Auto, welches in der Nähe stand, ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dmo)