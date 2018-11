Autos überschlagen sich, weil Lenker einschlafen

Um 7.30 Uhr am Freitagmorgen kam es auf der Umfahrung Bremgarten zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 28-jährige Frau in einem Fiat Punto von Wohlen in Richtung Bremgarten.

Gegen Ende des ersten Tunnels nickte sie am Steuer ein und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Wagen

heftig mit einem entgegenkommenden Fiat Bravo. Dabei

geriet der Wagen der Frau ins Schleudern und überschlug sich.

Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Neulenkerin den

Führerausweis ab. Durch den Unfall wurde die Umfahrungsstrasse bis kurz nach neun Uhr blockiert. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Durch Fenster geborgen

Zu einem ähnlichen Unfall kam es bereits um 6.15 Uhr auf der Hauptstrasse bei Villigen. Die 60-jährige Automobilistin war von Lauffohr her in Richtung Villigen unterwegs, als ihr Wagen plötzlich rechts von der Strasse abkam. Als sie dann auf die

Fahrbahn zurückkam geriet ihr Wagen ebenfalls ins Schleudern. In der Folge rutschte das Auto abermals von der Strasse und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld.

Die Rettungskräfte konnten die Frau durch das Fenster aus

dem total demolierten VW bergen. Eine Ambulanz brachte

sie mit einem gebrochenen Schlüsselbein ins Spital.

Als Unfallursache steht nach ersten Ermittlungen im

Vordergrund, dass die Automobilistin am Steuer eingenickt

war. Auch hier nahm die Kapo Aargau der Lenkerin den Führerausweis ab. Die Hauptstrasse blieb bis kurz nach acht Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

(dmo)