BMW-Fahrer (20) nach Horror-Unfall verhaftet

In Dietikon ZH krachten am Samstagabend ein BMW und ein Ford heftig ineinander. Bei dem Unfall wurden eine 42-jährige Mutter und ihre vierjährige Tochter lebensgefährlich verletzt.



Leicht verletzt wurden beim Unfall auch ein 20-jähriger Autofahrer sowie sein 19-jähriger Beifahrer. Der Kosovare war laut der Kantonspolizei Zürich um 19.30 Uhr mit einem BMW auf der Bernstrasse Richtung Autobahn unterwegs gewesen. Ein Augenzeuge berichtete, dass der BMW mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war.

BMW-Fahrer verhaftet

In der Zwischenzeit wurde ein 20-jähriger Kosovare verhaftet. «Der 20-jährige Fahrzeuglenker wurde heute in Polizeihaft genommen», bestätigt Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, auf Anfrage.

Zudem wurde ein Verfahren gegen den 20-Jährigen eröffnet. «Im Rahmen dieses Verfahrens wird geprüft, ob ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorliegt.» Dafür prüfen Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang sowie die Unfallursache und nehmen weitere Ermittlungen vor, so Wenzinger.

BMW nur ausgeliehen

Wie der «Blick» berichtet, soll der schwarze, 600 PS starke BMW nur gemietet gewesen sein. Das Auto gehört einem 43-jährigen Mann aus dem Aargau, der Sportwagen vermietet. Er sei erschrocken, als er von dem Unfall gehört habe, sagt er zum «Blick».

Er bestreitet jedoch, das Auto an die Unfallfahrer von Dietikon vermietet zu haben. «Der BMW war hauptsächlich mein privates Auto», so der 43-Jährige. «Und weil ich mit meiner Familie in die Ferien ging, habe ich den Wagen auf Wunsch meiner Tochter für diese Zeit an zwei Kollegen von ihr lediglich ausgeliehen.» 400 Franken sollen die beiden jungen Männer ihm gegeben haben – «freiwillig», wie er sagt.



Das Kind wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. (Video: Leser-Reporter)

