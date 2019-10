BMW-Fahrer prallt in Wand – 100'000 Fr. Schaden

Ein Autofahrer meldete am Sonntagnachmittag um 14.40 Uhr bei der Polizei, dass das Heck seines BMW M6 ausgebrochen sei. Daraufhin sei er auf der Industriestrasse in Rupperswil AG in eine Wand geprallt. Der Lenker sowie seine Beifahrer seien unverletzt geblieben.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 23-jährige Schweizer aus dem Kanton Zug die Herrschaft über seinen BMW verloren und ist gegen die Fassade eines Fabrikgebäudes geprallt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100'000 Franken. Die Ermittlungen laufen. Der Neulenker musste seinen Fahrausweis auf Probe vorläufig abgeben.

(tam)