BMW-Lenker (19) prallt in wartendes Auto

Ein 19 -jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagabend um 22 Uhr auf der Engstringerstrasse in Schlieren Richtung Bernstrasse. Als er nach rechts abbiegen wollte, geriet sein Fahrzeug durch bislang unbekannte Gründe ins Schleudern. Es drehte sich und prallte rückwärts in ein anderes Auto, das auf der Gegenfahrbahn an einer roten Ampel wartete.

Der 33-jährige Lenker im wartenden Auto zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenwagen in ein Spital gefahren. An den beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Durch den Unfall musste der betroffene Teil der Kreuzung für fast eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

(her)