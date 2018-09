Sihlcity will nun Stau-Abkürzer büssen

Jeder Autofahrer, der am Morgen in die Stadt kommt, kennt das Problem. An vielen Orten staut sich der Verkehr – so auch bei der Autobahnausfahrt Brunau in der Nähe der Saalsporthalle im Kreis 3. Um dem Verkehr auszuweichen, nutzen kundige Autofahrer eine Abkürzung.

Bis zu 400 Autos fahren täglich zum Teil mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Garage des Shopping-Centers, wie Radio Energy berichtet. Es sei deshalb schon mehrfach zu gefährlichen Situationen mit Betriebspersonal und Lieferanten gekommen, bestätigt man bei der Sihlcity. Aus diesem Grund besteht seit dem 1. August ein richterliches Verbot für die Durchfahrt.

Da die Signalisation von den Autofahrern aber unbeachtet bleibt, versuchen die Verantwortlichen des Einkaufszentrums die Stau-Abkürzer nun zuerst mit einem Schreiben zu sensibilisieren. Ab Oktober werden die Verkehrssünder dann mit 40 Franken gebüsst. «Wird die Busse nicht innert 30 Tagen bezahlt, erfolgt eine Verzeigung bei der Stadt Zürich», heisst es weiter.

(tam)