In Zürich gibt es mehr automatische Kontrollen

Per 4. Februar wird die automatische Zufahrtskontrolle auch in den Gebieten Langstrasse Ost und Altstadt rechts der Limmat eingesetzt. Die automatische Zufahrtskontrolle wird schon seit einiger Zeit im Gebiet Langstrasse West und im Gebiet Zähringer-/Häringstrasse im Kreis 1 eingesetzt – und hat sich laut einer Mitteilung der Dienstabteilung Verkehr bewährt: «Die Erfahrungen zeigen, dass die Anwohner mit dieser Massnahme während den Nachtstunden besser vor verkehrsbedingtem Lärm geschützt werden können, da markant weniger Autos unerlaubt zufahren.»

Umfrage Was halten Sie von der Zufahrtskontrolle? Gute Sache. Effizient.

Wenn wirklich nur das Kontrollschild erfasst wird, habe ich keine Probleme damit.

Übertrieben. Polizeikontrollen hättens auch getan.

Neben dem Gerät wurde auch ein webbasiertes Tool getestet. Mit diesem können Hoteliers ihren Gästen die Zufahrt zum Gepäcktransport ermöglichen. Diese Applikation funktioniert laut Mitteilung ebenfalls einwandfrei. Verkehrsregime und Zufahrtsberechtigungen bleiben unverändert.

Gerät erfasst Nummernschilder

Die automatische Zufahrtskontrolle erfasst die Nummernschilder der Fahrzeuge und gleicht sie mit den erteilten Zufahrtsbewilligungen ab. Unerlaubte Zufahrten werden so erkannt und mit 100 Franken geahndet. Die Geräte werden in den verschiedenen Gebieten mit Nachtfahrverbot abwechslungsweise an diversen Standorten eingesetzt. Die erfassten Kontrollschildnummern von zufahrtsberechtigten Fahrzeugen werden nach dem Abgleich gelöscht.

Wie es bei der Dienstabteilung Verkehr auf Anfrage heisst, stellt das Gerät derzeit pro Gebiet und Nacht jeweils 15 bis 25 unerlaubte Zufahrten fest. Das bedeutet, dass derzeit täglich insgesamt bis zu 5000 Franken an Bussgeld zusammenkommen. Bald wird sich diese Zahl wohl erhöhen.

(20 Minuten)