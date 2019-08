«Kot und Urin bedecken den Boden»

Rinder in verdreckten Stallungen – das zeigen Bilder, welche die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus veröffentlicht hat. Die Aufnahmen sind laut der Medienmitteilung im Juni bei einem Mutterkuh-Betrieb im Zürcher Oberland aufgenommen und der Organisation zugespielt worden. Tier im Fokus hat daraufhin eine Anzeige wegen Tierquälerei eingereicht.

Die verdeckt erstellten Foto- und Videoaufnahmen würden unhaltbare Zustände zeigen: «Zentimeterdick türmt sich der Mist in einem Rinderstall. In einem angrenzenden Abteil bedecken Kot und Urin den Boden», heisst es in der Mitteilung. Der Stall sei stark verschmutzt und offenbar lange nicht mehr ausgemistet worden.

Verfahren beim Veterinäramt

Da die Aufnahmen an zwei unterschiedlichen Tagen gemacht worden seien, werde der Umgang im Stall deutlich: «Es wird jeweils minimal eingestreut, ohne aber den angehäuften Mist zu entfernen.» Aufgrund der mangelnden Hygiene weise ein Kalb ein stark verschmutztes Fell auf.

Laut Recherchen von Tier im Fokus läuft gegen den Halter auch ein verwaltungsrechtliches Verfahren. Das Veterinäramt Zürich hat Kenntnis vom Fall und bestätigt ein laufendes Verwaltungsverfahren. Details dazu könne man nicht bekanntgeben.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft bestätigt ebenfalls, dass ein Verfahren wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz pendent ist. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Bauer will sich nicht zum laufenden Verfahren äussern.

(tam)